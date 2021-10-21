Altay deplasmanda çıkış arıyor

SÜPER Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra Gaziantep FK (D) ve Vavacars Fatih Karagümrük'e yenilerek düşüşe geçen Altay, yarın 10'uncu haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçta topladığı 15 puanla 8'inci sırada yer bulan İzmir ekibi, 9 puanı bulunan 16'ncı sıradaki rakibini yenerek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan stoper Murat Akça, sol kanat Martin Rodriguez ve Eren Erdoğan forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Poko, Aka ve Bamba'nın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Üst üste 5 mağlubiyet aldıktan sonra İrfan Buz'un yerine Marius Sumudica'yı göreve getiren Malatya ekibi, Rumen teknik adam önderliğinde çıktığı son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek moral buldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri