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Altay'da Zeki formayı kaptı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da Zeki formayı kaptı

Süper Lig kulüplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gözüne girmeyi başardı.

DENİZLİ (DHA) - Süper Lig kulüplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gözüne girmeyi başardı. Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olan kadroda yer alan Zeki'ye çok az süre veren deneyimli teknik adam, bu sezon Süper Lig kadrosunda tuttuğu öğrencisini son haftalarda ilk 11'e monte etti. İlk 4 haftada 2 kez kadroya aldığı Zeki'ye sadece 3 dakika görev veren teknik patron Denizli, 30 yaşındaki futbolcuyu son 4 maçta 11'de oynattı.

Göztepe, Beşiktaş ve Gaziantep FK (D) müsabakalarında 90'ar dakika sahada kalan Zeki Yıldırım, Çaykur Rizespor deplasmanında 74'üncü dakikada oyundan alındı. Son olarak 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Gaziantep deplasmanında penaltıya neden olan Zeki eleştiri konusu oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli daha önce yaptığı açıklamada, "Oyuncular çalışmalarda ne kadar ön plana çıkarsa fırsat yakalama şansları o kadar büyük olur" sözleriyle takımına mesaj yollamıştı.


Altay'da Zeki formayı kaptı

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