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Fenerbahçeliler çok üzülecek! Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Altay Bayındır'dan kara haber geldi. Başarılı file bekçisi sahalardan 3 ay uzak kalacak. Altay'ın sezonun ilk yarısında forma giyme ihtimali çok zayıf gözüküyor.

Konyaspor maçını kaybeden Fenerbahçe, kilit isimlerini de sakatlığa kurban verdi. Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Altay Bayındır'dan gelen haber taraftarları yıktı.

Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti! Devreyi kapattı

3 AY YOK

Altay Bayındır'ın sahalardan 3 ay uzak kalacağı aktarıldı. Başarılı file bekçisi Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde forma giyemeyecek.

Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti! Devreyi kapattı

KALE BERKE'DE

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer koruyacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar en az Altay kadar Berke Özer'e de güveniyor.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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