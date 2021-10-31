Fenerbahçeliler çok üzülecek! Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Altay Bayındır'dan kara haber geldi. Başarılı file bekçisi sahalardan 3 ay uzak kalacak. Altay'ın sezonun ilk yarısında forma giyme ihtimali çok zayıf gözüküyor.
Konyaspor maçını kaybeden Fenerbahçe, kilit isimlerini de sakatlığa kurban verdi. Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Altay Bayındır'dan gelen haber taraftarları yıktı.
3 AY YOK
Altay Bayındır'ın sahalardan 3 ay uzak kalacağı aktarıldı. Başarılı file bekçisi Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde forma giyemeyecek.
KALE BERKE'DE
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer koruyacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar en az Altay kadar Berke Özer'e de güveniyor.
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