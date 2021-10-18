Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına hakem Ali Şansalan'ın kararları damga vurdu. Spor programlarında ve sosyal medyada yalnızca hakem Ali Şansalan konuşuldu. Hakem hakkında 100 binden fazla Tweet atıldı. Hakemin kararları Fenerbahçelileri çıldırttı. Şansalan'ın kontrolü kaybettiği, kartlarda çokça hata yaptığı yorumları yazıldı.

"HAKKIMIZ NEYSE VER"

Uğurcan Çakır, kalesini terk edip VAR monitörünün olduğu noktaya gitti. Hakem Ali Şansalan uyarıp kalesine gönderdi. Uğurcan bu olayda, "Hakkımız neyse onu ver. İyi maç yönetiyorsun" şeklinde bir diyalog yaşandığını açıkladı. Uğurcan'ın bu açıklamaları da büyük tepki gördü.

İşte sosyal medya yorumları:

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