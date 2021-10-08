Akdeniz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor - Haberler Spor
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Akdeniz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akdeniz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor

Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilke daha imza atıyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilke daha imza atıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde, "Akdeniz Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ayak Tenisi Turnuvası" başlıyor. Turnuvaya katılmak isteyen sporseverlerin, takımlarını kurup 13 Ekim'e kadar kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ayak tenisi turnuvasına katılmak isteyen sporseverler, 13 Ekim Çarşamba gününe kadar 3 asil, 2 de yedek olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan takımlarını kurup bu heyecana ortak olabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya kayıt yaptırmak için Toros Devlet Hastanesi karşısındaki Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisinde bulunan büroya başvuru yaparak kaydını oluşturabilecek.

Kura çekimi 15 Ekim'de

Sınırlı sayıda başvurunun alınacağı ayak tenisi turnuvası; 18-30, 31-45 ve 46-60 olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek. Turnuvaya ilişkin teknik toplantı ve kura çekimi, 15 Ekim Cuma günü Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisinde yapılacak. - MERSİN

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