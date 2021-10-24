Afyonspor evinde berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 9. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 9. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Zafer
HAKEMLER: Murat Türkoğlu **, Akın Karabacak **, Giray Kara **,
AFJET AFYONSPOR: Bayram Olgun **, Taha Can Velioğlu **, Süleyman Olgun**, Feyyaz Belen **, Melik Derin ** (DK. 63 Mehmet Can Kocabaş *), Cihan Özkara ** (DK. 71 Fatih Aktay *), Doğan Ateş ***, Erdinç Pekgöz ** (Dk. 46 Nazmi Candoğan **), Erhan Şentürk **, Mithat Pala **, Celal Hanalp ** (DK. 86 Alper Tursun ?),
ETİMESGUT BELEDİYE: Emre Selen **, Özkan Taştemur **, İsmail Güner **, Berk Akgönül **(DK. 83 Mehmet Ali Akın?), Maksut Taşkıran ** (Dk. 60 Ahmet Karadayı *), Engin Bekdemir ** (DK. 76 Emre Gündoğdu *), Göksu Türkdoğan *** (DK. 83 Feyyaz Aydil?), Halil Köçer **,
Mehmet Cansın Çiçek **, Turan Yılmaz **, Ömer Kandemir **,
GOL: DK. 25 Göksu Türkdoğan (Etimesut Belediyespor)
SARI KARTLAR: DK. 51 Bayram Olgun, DK. 56 Celal Hanalp, DK. 70 Nazmi Candoğan DK. 90+3 İsmail Haktan Odabaşı (AFJET Afyonspor) DK. 66 Özkan Taştemur, DK. 89 Feyyaz Aydil, DK. 90+3 Mehmet Ali Akın (Etimesut Belediyespor)
KIRMIZI KART: DK. 53 Ümit Bozkurt (Etimesut Belediyespor) - AFYONKARAHİSAR