Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce'de adının verildiği caddeyi ziyaret etti. Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile görüştü. Aziz Yıldırım, büyüdüğü şehirde isminin caddeye verilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Düzce'de Terminal bölgesinden Aydınpınar Caddesi'ne kadar yeni yapılan caddeye, çocukluk yıllarını bu şehirde geçiren Aziz Yıldırım'ın ismi verildi. Aziz Yıldırım şehre gelerek, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye caddeye isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Adının verildiği caddeye geldi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü

"ÇOK DEĞİŞMİŞ"

Caddede Başkan Özlü ile gezintiye çıkan Aziz Yıldırım, "Düzce'yi yürüyerek gezersek, daha iyi nereye çıktığını anlayabilirim. Benim büyüdüğüm ve spora başladığım şehir. Adımın bir bulvara verilmesi beni ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.

Adının verildiği caddeye geldi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü

Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü
Haberler.com - Spor Haberleri
Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu bile! Herkesi memnun eden anlaşma

Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu bile! Herkesi memnun eden anlaşma

 Yüreklere dokunan mektup! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı

Yüreklere dokunan mektup! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Gülşen Tarkan Nihal Yalçın
Spor Cristiano Fatih Terim Serdar Aziz Hamit Altıntop Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:38:12. #1.11#