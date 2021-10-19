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Adana Demirspor'dan Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyasına destek

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Adana Demirspor'dan Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyasına destek

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yürütülen aşılama kampanyasına, "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz" mesajıyla destek verdi.

ADANA (AA) - Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yürütülen aşılama kampanyasına, "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz" mesajıyla destek verdi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, aşı kampanyasına destek veren mavi-lacivertli oyuncu ve yöneticilerle kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Türkiye genelinde yürütülen aşı çalışmalarına Adana Demirspor'un da destek verdiğini belirten Halil Nacar, "Adana Demirspor, Adana için bir marka değer. Bu nedenle aşılama çalışmalarımıza destek vermeleri bizim için çok önemli. Adana, 2 doz aşılamada yüzde 70 oranını aşmış durumda. Takımımızın da desteğiyle bu oranı daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Mavi-lacivertli oyuncular da "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz" yazılı dövizlerle Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyasına destek verdi.

İl Sağlık Müdürü Nacar, ziyaret sonunda Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile takım kaptanı Rassoul'e "Sağlığımız için kolları sıvıyoruz, Kovid-19 aşınızı olunuz" yazılı tablo hediye etti.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri
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