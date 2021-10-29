Adana'da, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Durgun Su Kano Yarışları yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kupası Durgun Su Kano Yarışları düzenlendi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ÇÜ tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışa, 50 sporcu katıldı.

Seyhan Baraj Gölü'nde, 8 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, törende, bölgenin iklim şartlarının yılın her ayı kano ve kürek sporlarını yapmaya elverişli olduğunu söyledi.

Su sporlarıyla ilgili federasyon başkanlarıyla iş birliği protokolleri yaparak kentin spor turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Tuncel, "Birincisini düzenlediğimiz Çukurova Üniversitesi Kupası Durgun Su Kano Yarışları'nın her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi için Türkiye Kano Federasyonuyla görüşerek, yıllık faaliyet programlarına dahil edilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar de bu tür organizasyonların sayısını arttırmak istediklerini kaydetti.

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