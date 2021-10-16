Abdurrahim Albayrak'tan 'Falcao' açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdurrahim Albayrak'tan 'Falcao' açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Abdurrahim Albayrak'tan 'Falcao' açıklaması

Galatasaray'da dönemin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun transferi konusunda gelen eleştirileri yanıtladı.

Galatasaray'da dönemin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun transferi konusunda gelen eleştirileri yanıtladı.

2019 olağan genel kurul toplantısında konuşan Albayrak, Falcao'nun transferinde bütün Türkiye'nin ayağa kalktığını belirterek, şunları söyledi: "Başkan dedi ki, 'Taraftarın dediğini yapacağım, Falcao'yu istiyorum'. Monaco'ya gittik, görüşmeler yaptık. Şanssız bir resim ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı özür dilerim. Bir hataydı. Falcao'ya bonservis bedeli istediler. Falcao da, 'Ben Falcao'yum, öyle 5-6 milyon Euro transfer bedeli ile bir yere gitmem, bana imza parası vereceksiniz' dedi. Babel'i sezon ortasında alırken, 2.5 milyon Euro imza parası verdik. Babel'e de buna yakın ücret ödedik. Birkaç kişi hariç herkes maaşından 1.5 maaş indirim yaptı. Falcao'dan 500 bin Euro kestik mi, kestik. Sezonu kapamış Andone ülkesine dönerken 1.5 maaş indirim yaptı. O günlerde indirim yapan futbolculara teşekkür ediyorum. Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro verdik. İmza parası içinde olma şartı ile verdik. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında santrfor alıyorsunuz, tutmadı. Şanssızlık mı diyelim, uymadı. Falcao'yu aldık. Bunu da başkan tamamen taraftarın isteklerine, arzularına dayanarak aldı. Falcao'ya verdiğimiz para yıllık 5 milyon Euro. Maç başı ücretleri vardı. Falcao'nun durumu budur" şeklinde konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
Yıllar sonra itiraf etti! Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray Genel Kurulu'na damga vuran Falcao özrü

Yıllar sonra itiraf etti! Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray Genel Kurulu'na damga vuran Falcao özrü

 Tarihi hezimeti önledi! 4 gol yiyen Muslera, maçın oyuncusu seçildi

Tarihi hezimeti önledi! 4 gol yiyen Muslera, maçın oyuncusu seçildi

 Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı

Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Şahap Kavcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İdo Tatlıses Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Abdurrahim Albayrak'tan 'Falcao' açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:11:07. #1.17#