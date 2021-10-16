Abdurrahim Albayrak'tan 'Falcao' açıklaması

Galatasaray'da dönemin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun transferi konusunda gelen eleştirileri yanıtladı.

2019 olağan genel kurul toplantısında konuşan Albayrak, Falcao'nun transferinde bütün Türkiye'nin ayağa kalktığını belirterek, şunları söyledi: "Başkan dedi ki, 'Taraftarın dediğini yapacağım, Falcao'yu istiyorum'. Monaco'ya gittik, görüşmeler yaptık. Şanssız bir resim ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı özür dilerim. Bir hataydı. Falcao'ya bonservis bedeli istediler. Falcao da, 'Ben Falcao'yum, öyle 5-6 milyon Euro transfer bedeli ile bir yere gitmem, bana imza parası vereceksiniz' dedi. Babel'i sezon ortasında alırken, 2.5 milyon Euro imza parası verdik. Babel'e de buna yakın ücret ödedik. Birkaç kişi hariç herkes maaşından 1.5 maaş indirim yaptı. Falcao'dan 500 bin Euro kestik mi, kestik. Sezonu kapamış Andone ülkesine dönerken 1.5 maaş indirim yaptı. O günlerde indirim yapan futbolculara teşekkür ediyorum. Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro verdik. İmza parası içinde olma şartı ile verdik. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında santrfor alıyorsunuz, tutmadı. Şanssızlık mı diyelim, uymadı. Falcao'yu aldık. Bunu da başkan tamamen taraftarın isteklerine, arzularına dayanarak aldı. Falcao'ya verdiğimiz para yıllık 5 milyon Euro. Maç başı ücretleri vardı. Falcao'nun durumu budur" şeklinde konuştu.