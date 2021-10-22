Abdullah Avcı mecburi revizyona gidiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdullah Avcı mecburi revizyona gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdullah Avcı mecburi revizyona gidiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçında mecburi revizyona gidecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçında mecburi revizyona gidecek.

Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında alacağı 3 puanla liderliğini sürdürmeyi planlıyor. Zorlu müsabakanın ardından ciddi sakatlık problemleriyle karşı karşıya kalan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Abdullah Avcı mecburi revizyona gidecek.

Abdulkadir Parmak, Koita, Nwakaeme ve Peres'in tedavileri devam ederken bu oyuncuların Göztepe maçında forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Hamsik'ın ise takıma katılması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Serkan Asan'ın ise Peres'in yokluğunda bu bölgede forma giyebileceğini belirtildi. Nwakaeme'in yerine ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 11'de sahaya sürdüğü Gervinho'yu oynatmayı planlayan Avcı, Göztepe maçında sahaya süreceği 11'e ise yarın yapılacak olan son çalışma sonrası karar vermesi bekleniyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

 Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek

Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek

 Riva'daki kritik toplantıda ne konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları tek tek anlattı

Riva'daki kritik toplantıda ne konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları tek tek anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title