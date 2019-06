SPOR A Milliler, Özbekistan maçına 7 eksikle çıkacak

Şenol Güneş Maça çıkanın yüzde yüzünü vermesini istiyorum

Tolga YILDIRIM - Namık Kemal KILINÇ ANTALYA,(DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan maçında Cenk Tosun, Ozan Kabak, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu da kadroda olmayacak. Maça çıkanın yüzde yüzünü vermesini istiyorum dedi. Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunu da tebrik ederken, Hamit Altıntop'un da yönetime alınmasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

A Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak özel karşılaşmada Özbekistan ile oynayacak. Özbekistan maçı öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Merih Demiral ile takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'taki basın toplantısında konuştu. Şenol Güneş, Alanya'da ilk defa milli maç oynayacaklarını ve milli takımlar düzeyinde de Özbekistan ile ilk defa karşılaşacaklarını dile getirdi. Özbekistan'ın FIFA sıralamasında 85'inci sırada yer aldığını anlatan Güneş, Beklentimiz güzel maç olsun tabi ki kazanmak istiyoruz diye konuştu.

TFF YÖNETİMİNİ TEBRİK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na Nihat Özdemir'in seçilmesi ve Hamit Altıntop'un yönetimde yer almasıyla ilgi soru hakkında Güneş, önceki başkanlar Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye teşekkür ederek, her ikisinin de ellerinden geldiğince iyi işler yaptığını belirtti. TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulunan Güneş, şöyle dedi

Dost ve oyuncu olarak tanıdıklarım var. Yabancılık çektiğimiz kimse yok. Birlikteyiz. Yetki ve görev sorumlulukların bilindikten sonra sorun olacağını düşünmüyorum. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi ve milli takım düzeyinde başarılı sonuçlar olmak. Hamit Altıntop, oyunculuk kariyeri ve kişilik olarak herkesin takdir ettiği bir insan. Yönetime alınması takdire şayan. Onun yaşında futbol camiasında teknik adam, idareci olarak görev alabiliyor. O tercini yönetimde kullandı. Başarı diliyorum. Elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum.

ÖZBEKİSTAN KARŞISINDA 7 EKSİK

Teknik direktör Güneş, kadroda bireysel anlamda becerikli oyuncuların bulunduğunu, bu oyuncuların da takımla iyi oynaması gerektiğini dile getirdi. Yunanistan ve yarın oynanacak Özbekistan maçlarında oyuncularını görmek istediğini anlatan Güneş, iki özel maçta Fransa ve İzlanda maçlarında kimlerin oynayacağını belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Güneş, Özbekistan maçında Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut Tekdemir ve Okay Yokuşlu'nun ufak rahatsızlığı var. Onlar da olmayacak. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu da kadroda olmayacak. Maça çıkanın yüzde yüzünü vermesini istiyorum. Ne yapacağımızı da görmek istiyoruz. Sadece maçı kazanmak değil oyuncuların durumunu görmek istiyoruz dedi.

YÜZDE 100 OYNABİLECEK OLANLAR SAHAYA ÇIKACAK

Oyuncularının Özbekistan karşısında iyi oynayacağını düşündüğünü aktaran Güneş, İyi oynar eksikleri, hataları olabilir. Geçen maçta yediğimiz golde, savunmadaki oyuncunun kaleci çıkmıyorsa çıkış yapması lazımdı. Daldı, gol yedik. Bu takımın da sabra ihtiyacı var. Ama sabır demek yarınki maçı almayacak demek değil. Bu takımda geçmişten örnek vermek istemiyorum. Tabi dersler çıkaracağız. Oyuncu arkadaşlara bakacağım, sonra da yarına kadar karar vereceğiz. Muhtemel 11'imizde, yüzde 100 oynayabilecek, sakatlığı olmayanları sahaya çıkaracağız. Belki bir kaç tane daha oyuncu dışarıda kalabilir diye konuştu.

Milli takıma yeni katılan ya da tecrübelilerin sahada en iyisi olmak için mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, en iyisini düşünmek istediklerini ve takımını piramidin tepesi olarak değerlendirdiğini belirtti. Güneş, Gençtir, onu bekleyelim' olmaz. Abdülkadir genç ama girdiği zaman oynatacak. Emre, girdiği zaman oynatacak. Oynamıyorsa burada olmayacak. Opsiyonumuz tabi ki var. Emre'nin bir üretimi var. Hatta daha az oynatmayı düşünüyordum, koydum oyuna baktım paslı oyun kuruyor. Onun yerine daha çok koşan bir oyuncu koydum. Daha çok koştu ama daha az pas yaptı. Bunlar hep konuşacağımız konular ifadelerini kullandı.

