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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuntz, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Bulgaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Futbol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte'nin de katıldığı ziyarette Alman teknik adam, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve yardımcı antrenörlerle sohbet etti.

Yemek sonrasında Kadın Milli Takımlar Müdürü Eren Şenyaprak'a sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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