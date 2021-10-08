Dünya yıldızı 30 futbolcu, en prestijli ödül için yarışacak! Eski Fenerbahçeli de listede
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Ballon d'Or için adaylar belli oldu. 30 kişilik futbolcu listesinde eski Fenerbahçeli Simon Kjaer de yer aldı. Cristiano Ronaldo, Messi ve Salah gibi deneyimli isimlerin yanında Haaland, Phil Foden ve Pedri gibi genç futbolcuların da adaylar arasında yer alması dikkat çekti.
Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'Or için geri sayım başladı. 30 dünya yıldızından birinin Avrupa'da yılın futbolcusu seçileceği ödül 29 Kasım'da sahibini bulacak.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDAN 5 FUTBOLCU LİSTEDE
Avrupa şampiyonu İtalya Milli Takımı'nın futbolcuları adaylar arasında ön plana çıkarken Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Barella ve Jorginho listede kendine yer buldu. Alışılagelmiş adaylar Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski ve Salah'ın yanı sıra Haaland, Phil Foden ve Pedri gibi genç futbolcuların da kadroda yer alması dikkat çekti.
Ballon d'Or için aday futbolcular şöyle:
- Kevin de Bruyne
- Karim Benzema
- Leonardo Bonucci
- Cesar Azpilicueta
- Nicolo Barella
- Ruben Dias
- Cristiano Ronaldo
- Bruno Fernandes
- Giorgio Chiellini
- Gianluigi Donnarumma
- N'Golo Kante
- Erling Haaland
- Phil Foden
- Harry Kane
- Jorginho
- Romelu Lukaku
- Lautaro Martinez
- Riyad Mahrez
- Simon Kjaer
- Robert Lewandowski
- Lionel Messi
- Neymar
- Kylian Mbappe
- Luka Modric
- Gerard Moreno
- Mason Mount
- Luis Suarez
- Raheem Sterling
- Pedri
- Muhammed Salah
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