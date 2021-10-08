Dünya yıldızı 30 futbolcu, en prestijli ödül için yarışacak! Eski Fenerbahçeli de listede

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'Or için geri sayım başladı. 30 dünya yıldızından birinin Avrupa'da yılın futbolcusu seçileceği ödül 29 Kasım'da sahibini bulacak.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDAN 5 FUTBOLCU LİSTEDE

Avrupa şampiyonu İtalya Milli Takımı'nın futbolcuları adaylar arasında ön plana çıkarken Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Barella ve Jorginho listede kendine yer buldu. Alışılagelmiş adaylar Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski ve Salah'ın yanı sıra Haaland, Phil Foden ve Pedri gibi genç futbolcuların da kadroda yer alması dikkat çekti.

Ballon d'Or için aday futbolcular şöyle:

Kevin de Bruyne

Karim Benzema

Leonardo Bonucci

Cesar Azpilicueta

Nicolo Barella

Ruben Dias

Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes

Giorgio Chiellini

Gianluigi Donnarumma

N'Golo Kante

Erling Haaland

Phil Foden

Harry Kane

Jorginho

Romelu Lukaku

Lautaro Martinez

Riyad Mahrez

Simon Kjaer

Robert Lewandowski

Lionel Messi

Neymar

Kylian Mbappe

Luka Modric

Gerard Moreno

Mason Mount

Luis Suarez

Raheem Sterling

Pedri

Muhammed Salah

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