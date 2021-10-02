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30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Spor
30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları'nın üçüncü gününde Yıldızlar Festivali final yarışları tamamladı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - 30'uncu Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları'nın üçüncü gününde Yıldızlar Festivali final yarışları tamamladı. Kadınlarda birinci Mara Krombach olurken, erkeklerde ise birinciliği Fiorenzo Angelini elde etti.

Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları'nın Yıldızlar Festivali final yarışlarında kadınlarda Lüksemburg'dan katılan Mara Krombach 0: 31: 22 derecesiyle birinciliği elde etti. İkinci 0: 31: 27'lik dereceyle İtalya'dan katılan Rachele Laschi, üçüncü ise 0: 31: 28 dereceyle Hollanda'dan katılan Sonja de Koning oldu. Yıldız Festivali erkek finallerinde ise 0: 27: 29 süre ile İtalya'dan katılan Fiorenzo Angelini birinci, 0: 27: 31 süre ile Portekiz'den katılan João Nuno Batista ikinci ve 0: 27: 38 süre ile Rusya'dan katılan Mineev Roman üçüncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Dünya Triatlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi ve Federasyonu Başkanvekili Ali Baş verdi.

30'UNCU YILA ÖZEL NOSTALJİ TRIATLON YARIŞLARI OLACAK

30'uncu Alanya Triatlonu'nda 3 Ekim Pazar günü saat 11.30'da 1991-2000 yılları arasında Alanya'da yarışmış sporcular yeniden yarışacak. 90'lı yıllarda Alanya'da yarışmış olan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu yarışa birçok sporcu katılacak. Diğer yarışlar ise saat 08.30'a yaş grupları yarışıyla kaldığı yerden devam edecek.


30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı

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Haber: 30'uncu Alanya Triatlonu'nda Yıldızlar Festivali finali yapıldı - Haberler Spor
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