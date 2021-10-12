18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'ya 1-0 yenildi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında karşılaştığı Romanya'ya 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mogosoaia Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Romanya'nın golünü 83. dakikada penaltıdan Antonio Barduşanu kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında ise İspanya, Portekiz'i 1-0 yendi.