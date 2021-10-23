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101. dakikada gelen mucize! Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı

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101. dakikada gelen mucize! Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı son saniye golüyle 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karadeniz ekibinin kaptanı Selim ay, 90+11. dakikada attığı gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

SELİM AY'IN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Rizespor, 11. dakikada Cemali Sertel'in golüyle öne geçerken, 62'de Umut Bozok penaltıdan bu gole yanıt verdi. 90+11'de Selim Ay takımına bu sezonki ilk galibiyetini getirdi. Takımın kaptanı Selim Ay, attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadı. Bu sonucun ardından Rizespor puanını 4 yaparken, 7 haftalık mağlubiyet serisini de noktaladı. Kasımpaşa ise 3 hafta üst üste yenilerek 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Karadeniz ekibi, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

101. dakikada gelen mucize! Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı

101. dakikada gelen mucize! Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı

101. dakikada gelen mucize! Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı

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