SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

22.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:24
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, İttifak Holding'in 300 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Ünlü Menkul Değerler'in 150 milyon lira, İş Bankası'nın 5 milyar lira, Şekerbank'ın 1,5 milyar lira, QNB Finans Faktoring'in 604 milyon 500 bin lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 554 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 45 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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