SPK haftalık bülteni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret'in pay başına 2,40 liradan halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fade Gıda Yatırım

Sanayi Ticaret'in pay başına 2,40 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret'in pay başına 2,40 liradan halka arzını, Türkiye Şişe ve

Cam Fabrikalarının 814 milyon 228 bin 446,43 lira tutarındaki, Atlas Menkul

Kıymetler Yatırım

Ortaklığı'nın 30 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Aselsan Elektronik

Sanayi ve Ticaret'in 1 milyar 140 milyon lira tutarındaki, İhlas Gazetecilik'in 60 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İstanbul Faktoring'in 100 milyon lira tutarındaki, Akbank'ın 30 milyar lira tutarındaki, VakıfBank'ın 30 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankası Birinci Varlık Finansman Fonunun 300 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı

menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

-Suç duyurusu ve idari para cezaları

Kurul, Tacirler Portföy

Yönetimine toplam 85 bin 266 lira, Global Yatırım Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 2 kişiye toplam 233 bin 867,02 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan 6 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, şirketin pay piyasasında piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 7 kişi hakkında 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine hükmetti.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları tarafından, Anadolu Cam Sanayii,,Denizli Cam Sanayii ve Ticaret,

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret, Soda Sanayii ve Trakya Cam Sanayii'nin 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolar

esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları

bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine kurul tarafından onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, kurulun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında hakim ortak konumunda iken ek pay

alınması nedeniyle doğan çıkarma ve satma haklarının uygulanmasında da birtakım düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA