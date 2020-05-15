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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finansbank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteni
15.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:28

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finansbank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Enka İnşaat ve Sanayinin 600 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Şeker Finansal Kiralamanın 81 milyon 500 bin lira, Denge Varlık Yönetimin 46 milyon lira, Turkish Bank'ın 170 milyon lira, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret'in 270 milyon lira, QNB Finansbank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Türkiye Halk Bankasının 7 milyar 500 milyon lira tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 1 milyar 250 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal

değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 7 milyar lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda

artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin

onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Türkiye Vakıflar Bankasının 10 milyar lira tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak

kaydıyla, 2 milyar 500 milyon ilar olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, payların

nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü

çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 7 milyar lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda

artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin

onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Avrasya Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığına toplam 81 bin 141 idari

para cezası uygulanmasına karar veren kurul, "balansfx" uzantılı internet sitelerinin

içerik sağlayıcıları ve 3 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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