SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 3 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, VakıfBank'ın 3 milyar lira, Destek Faktoring'in 500 milyon lira, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur

Seramik Sanayi'nin 100 milyon lira ve Ünlü Menkul Değerler'in 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Enka İnşaat ve Sanayi'nin de 400 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Saxo Capital Markets

Menkul Değerlere 24 bin 672 lira, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili

olarak yapılan inceleme sonucunda da 1 kişiye 24 bin 672 lira para cezası uygulanmasına karar veren kurul, limitforex1.com, limitforex.com,

limitfx.com, limitforex2.com,

limitforex3.com uzantılı internet

sitelerinin içerik ve yer sağlayıcıları ile 2 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasını kararlaştırdı.