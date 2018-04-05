SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Creditwest Faktoring AŞ'nin 200 milyon TL tutarlı borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Creditwest Faktoring AŞ'nin 200 milyon TL, Gedik Yatırım Holding AŞ'nin 45 milyon TL ve Huzur Faktoring AŞ'nin 65 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir kişiye 59 bin 427,2 TL idari para cezası veren SPK, Gersan Elektrik AŞ ile ilgili olarak GEM Global Yield Fund ile şirket ortağı Yüksel Kardeş'e 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.