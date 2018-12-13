Spartak Trnava'nın Sahibi: Faşist Taraftarlardan Bıktım, Kulübü Satıyorum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Spartak Trnava'nın 25 yıldır sahibi olan Vladimir Poor, kulübü satma kararı aldığını açıkladı. Slovak basınına konuşan Vladimir Poor, "Artık Spartak Trnava'nın maçlarını izlemeye gitmeyeceğim. Çünkü, taraftar olduğunu iddia eden faşistlerle mücadele etmekten çok yoruldum. Trnava futboluna, en büyük zararı bunlar veriyor." açıklamasını yaptı.

Spartak Trnava'yı derin bir krizden çıkararak hayatta tuttuğunu söyleyen Poor, "Spartak'ın finansal olarak desteğe ihtiyacı vardı, verdim, yeni bir yönetim kurulu, profesyonel futbol çalışanları ve kriz yönetimi oluşturdum. Spartak'ı hayatta tuttum ama Spartak Trnava benim için bitmiştir." ifadelerini kullandı. 'Plus jeden den'e konuşan Vladimir Poor, istediği rakamı veren olursa kulübü satacağını da açıkladı.

FENERBAHÇE'DE UYARDI: "PROVAKASYONLAR GELMEYİN"

UEFA'dan sık sık ırkçı tezahüratlar nedeniyle ceza alan Spartak Trnava ile oynanacak maç öncesi de Fenerbahçe'den taraftarlara uyarı gelmişti. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Olası provokasyona karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR." denilmişti.

(Sporx)