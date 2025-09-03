Spalletti kimdir? Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luciano Spalletti mi olacak?

Kulüp Başkanı Ali Koç ise bu sürecin uzamasını istemiyor ve takımın başına geçecek ismin en kısazamanda netleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luciano Spalletti mi olacak?Spalletti kimdir?

POSTECOGLOU İLE İLK TEMAS

Atina doğumlu Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou şu an için herhangi bir kulüp çalıştırmıyor. Daha önce Tottenham'da görev yapan Postecoglou, geçmişte Celtic ve Avustralya Milli Takımı'nda da teknik direktörlük yapmıştı.

SPALLETTI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fenerbahçe'nin şartlarını öğrenmek istediği bir diğer isim ise Luciano Spalletti oldu. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli hoca, kariyerinde Udinese, Roma, Zenit, Inter ve Napoli gibi önemli kulüplerde görev aldı.

SPALLETTI'NİN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Luciano Spalletti, profesyonel futbol hayatına 1978 yılında Entella'da başladı ve orta sahada görev yaptı. Ancak burada yeterince forma şansı bulamayarak sekiz sezonda sadece 27 maça çıktı.

1986'da Serie B ekibi Spezia'ya transfer olan Spalletti, dört sezon boyunca 120 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

1990'da Viareggio'ya geçen İtalyan futbolcu, burada yalnızca bir sezon oynadı ve 29 maçta görev aldı. Ardından 1991'de Empoli'ye imza attı. İki yıl boyunca 60 maçta sahaya çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YOLCULUĞU

1993'te futbolculuk kariyerini noktalayan Spalletti, kısa süre sonra teknik direktörlük görevine başladı. Kariyerinde çalıştırdığı kulüpler ise şu şekilde sıralandı:

• 1995-1998: Empoli

• 1998-1999: Sampdoria

• 1999-2000: Venezia

• 2000-2001: Udinese

• 2001-2002: Ancona

• 2002-2005: Udinese

• 2005-2009: Roma

• 2009-2014: Zenit St. Petersburg

• 2016-2017: Roma