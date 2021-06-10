Beşiktaş ve F.Bahçe, Alanya ile sözleşmesi biten Caulker için kavgaya tutuştu
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Beşiktaş ve F.Bahçe, Alanya ile sözleşmesi biten Caulker için kavgaya tutuştu

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Aytemiz Alanyaspor'da mukavelesi biten İngiliz stoperi Steven Caulker, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldı. Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğu belirtildi. Şampiyonlar Ligi ve Sergen Yalçın faktörü, Caulker'ı etkiledi. Fenerbahçe'nin ise 1.5 milyon euroluk bir teklifi var. Liverpool, Tottenham ve İngiliz Milli Takımı'nda özel hayatındaki çalkantılar sebebiyle tutunamayan 'Haylaz çocuk' lakaplı Caulker'ın yapacağı tercih merak konusu oldu.

Steven Caulker paylaşılamıyor. Alanyaspor'da gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan 29 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı savaşa tutuşturdu. Alanyaspor'la mukavelesi bitmesi, iki ezeli rakibin iştahını kabarttı. Caulker'a Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro seviyelerinde bir teklifi oldu. Beşiktaş'ın daha düşük bir rakam önerdiği ancak yan faktörlerin ağır bastığı belirtildi.

Sözleşmesi biten Alanya'nın stoperi Caulker için Beşiktaş ve F.Bahçe kavgaya tutuştu

DEVLER LİGİ FIRSATI

Kariyerinde Liverpool, Tottenham gibi takımlar bulunan tecrübeli stoper, gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordu ancak sonrasında düşüşe geçti. Gençlik döneminde özel hayatı çalkantılı olan yetenekli futbolcunun yolu Alanya ile kesişmişti. Caulker, Devler Ligi'nde oynama fırsatı ve Sergen Yalçın'la çalışmanın rahatlığını düşünerek Beşiktaş'a sıcak baktı. Ancak Fenerbahçe'nin de daha cazip bir teklif götürebileceği belirtildi.

Beşiktaş ve F.Bahçe, Alanya ile sözleşmesi biten Caulker için kavgaya tutuştu
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