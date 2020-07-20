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Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi

Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı sol bek Filip Novak, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz" diyerek bordo-mavili takımda kalma sinyali verdi.

20.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:39

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Filip Novak, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Novak, "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim" dedi.

KALMA SİNYALİ VERDİ

Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.

Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

Çekyalı yıldızın bu ifadeleri Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalayacağı şeklinde yorumlandı.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 30 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, bu sezon kümede kalma mücadelesi veren takımların topladığı puan kadar puan kaybı yaşayarak, şampiyonluk umutlarını başka bir sezona bıraktı. Ligde kalma mücadelesi veren takımların tutunabilmek için topladığı puanlar kadar puanı rakiplerine hediye eden bordo-mavililer öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybederek eline geçirdiği skorları koruyamadı.

KÜMEDE KALMA SAVAŞI VEREN TAKIMLARA 8 PUAN HEDİYE ETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor ile son 5 hafta içinde oynadığı 3 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk hayallerinden oldu. Bordo-mavililer, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 ve sahasında bu sezon oynadığı son maçta İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

PANDEMİ SONRASI KAYIPLAR ARTTI

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, korona virüs sonrası adeta yıkıldı. Pandemi öncesi Süper Lig'de averajla 53 puanla liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor, koronavirüs sonrası oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplarken 12 puan da kaybederek önemli kayıplar yaşadı. 62 puanda kalan Karadeniz ekibi Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

ÖNE GEÇTİĞİ 13 MAÇTA PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor maçıyla sona ermişti. Bordo-mavililer, bu sezon 13 maçta öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi, 10 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti.

Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
Haber Yorumları (2)
VATAD: Hüseyin cimşirdakosta guilherme yusuf sarı koray hüseyin türkmen ndiaye bunları takımdan göndermedikçe şampiyonluk gelmez
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SANCEZ: Bu sene olamadın seneye hiç şansın yok bence
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