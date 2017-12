Sözeri Transfer Bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, devre arasında istedikleri transferleri yapabilirlerse play-off'un en büyük adayı olacaklarını ve ilk 2'yi de sürekli zorlayabileceklerini söyledi.



Ligin ilk yarısını AA muhabirine değerlendiren Sözeri, göreve geldiğinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle psikolojik olarak sıkıntılı ve sezon başında yapılan kadro planlaması sorunlu olan bir takımla karşılaştığını dile getirdi.



Takımın geçen sezon ligin son haftasında lige tutunabildiğini hatırlatan Sözeri, "Ama geçen seneki ekipten 13 oyuncu bu takımda devam etmiş. Elbetteki kadroyu tamamen yenileyemezsiniz ama nokta oyuncuları seçerek yapılanmaya gidilebilirdi. Dolayısıyla sezon başındaki bazı yanlışlar bugüne kadar yansıyabiliyor." dedi.



Göreve geldiğinde "Devre arasına kadar oynayacağımız oyunlar, devre arası yapılanmamızı etkileyecek." şeklinde açıklama yaptığını anımsatarak, bunu oyuncularla da paylaştığını ifade eden Sözeri, şöyle devam etti:



"Göreve geldiğimiz ilk 8 hafta mağlubiyet yaşamadık. Bariz hatalarımız olmasa galibiyet sayımızı da bu sürede artırabilirdik. Son 2 maçta mağlup olduk. Balıkesirspor maçında iki oyuncumuzun sakat olması, Rizespor maçında da keza cezalı oyuncular vardı. Hatta Rizespor maçında az sayıdaki taraftarımız oyuncu değiştirmediğim için tepki de gösterdi. Ben de farkındayım değişiklik gerektiğini ancak kenardaki oyuncuların profiline baktığınız zaman yapacak çok da bir şey yok."



"Her şey transfere bağlı"



Erkan Sözeri, gelinen süreçte takımın topladığı 20 puanı "Çok mutlu değilim, çok mutsuz da değilim." diye nitelendirerek, şöyle konuştu:



"Şimdi 20 puanımız var, play-off'un 4 puan gerisindeyiz. Devre arasında doğru oyuncular bulabilirsek, istediğimiz transferler yapılırsa play-off'un en büyük adayıyız, ilk 2'yi de sürekli kovalarız. Hatta ilk 2 şansımızı yapacağımız ilk 4 maç belirleyecektir. Hamleleri doğru yaparsak ilk 2'yi kovalarız. Transfer yapamazsak ve mevcut takımla devam edersek hiçbir şeyin sözünü veremem. Bu takım düşmez, en azından 40 puanın altında bitirmez ama play-off oynar mı oynamaz mı muallakta kalır."



Ara transfer döneminde istedikleri oyuncuları kadrolarına katmanın kolay olmadığına işaret eden Sözeri, takımdaki gidecek oyuncular ve transfer listesini yönetimle paylaştıklarını, ekonomik imkanlar ölçüsünde çalışmaların da yapılacağını kaydetti.



"Özgürlük performanslarını artırdı"



Bu sezon Gökhan Alsan ve Muhammet Reis'in performanslarının önceki yıllara göre arttığını belirten Sözeri, şunları anlattı:



"Gökhan ve Muhammet'e oyun içerisinde biraz özgürlük verdik. Bu da onların performansının yükselmesine sebep oldu. Yani o iki oyuncumuza verdiğimiz özgürlük performanslarını artırdı. Daha da iyi olacaklarını düşünüyorum."