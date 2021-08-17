Soyunma odasına ve otobüse alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası

Takım arkadaşı Kerem'e saldıran Marcao, maçın ardından soyunma odasına alınmadı. Marcao, takım otobüsünde de istenilmedi. İstanbul yolculuğunda keyifsiz olan takım, uçakta hiç konuşmadı. Özellikle kaptan Arda'nın çok öfkeli olduğu belirtildi. Uçuştan sonra Marcao, İstanbul'da yine takım otobüsüne alınmadı. Kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Galatasaray kafilesi gece yarısı İstanbul'a ulaştı. Olay adam Marcao, dün gece İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsünde yer almadı. Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; madde madde yaşananlar.

ÖZEL ARAÇ KARŞILADI

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'da özel araç karşıladı.

HAVALİMANINDA BAŞKAN VE TERİM GÖRÜŞMESİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dk görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.

ARDA ÇOK ÖFKELİ

Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi.

YARDIMCILAR NABIZ YOKLADI

Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.

AVRUPA MAÇINDA OLMAYACAK

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na hem kafa atan hem de yumruklar sallayan Marcao'nun Randers kafilesinde yer almaması bekleniyor. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuyu Danimarka'ya getirmeyecek.

OLAYLAR TEKRAR İZLENİLECEK

Marcao konusunda son kararı Fatih Terim verecek! Fatih Terim'in dün akşamki olay anlarını yeniden izleyecek