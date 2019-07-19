Soykan: "KARDEMİR olarak bu büyük projenin içerisinde yer almak istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deneme üretimleri devam eden 'demiryolu tekeri' ile otomotiv ve savunma sanayiine yönelik ürün geliştirme çalışmaları hakkında KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan'dan bilgi aldı.

Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Filyos Liman inşaatında incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ile de bir araya gelerek, halen deneme üretimleri devam eden demiryolu tekeri yatırımı ile otomotiv ve savunma sanayine yönelik ürün geliştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank'ın Filyos ziyaretine katılan KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Filyos Liman projesinin KARDEMİR için olmazsa olmaz projelerden biri olduğunu belirterek, "Bu ziyaret vesilesiyle KARDEMİR'in liman konusundaki beklentilerini ve yeni ürün geliştirme konusundaki çabalarını bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk" dedi.

Soykan yakın bir zamanda 3,5 milyon tonluk bir üretim kapasitesine ulaşacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yıl sonunda 2,9 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Buna paralel olarak ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Yıllık 200 bin adet kapasiteli teker fabrikamızda seri üretime geçmek için çalışmalarımız sürüyor. Otomotiv ve savunma sanayiine yönelik çelik kaliteleri üretmeyi hedefliyoruz. Hem ihracat, hem de hammadde ithalatımız için Filyos Limanı olmazsa olmazlarımızdan. Filyos, sadece bir liman projesi değil. Arkasındaki endüstri ve serbest bölgeleriyle birlikte Bakanımızın da ifade ettikleri gibi ülkemizin Karadeniz'e, oradan dünyaya açılan bir kapısı olacak. Türkiye'nin sembol projelerinden birisi. Biz de KARDEMİR olarak bu büyük projenin içerisinde yer almak istiyoruz ve bu konudaki beklentilerimizi bu ziyaret vesilesiyle sayın Bakanımıza bir kez daha ilettik. Kendileri de KARDEMİR'in bölge ve ülke için önemini bildiklerini, otomotiv ve savunma sanayine çelik üretme çabalarımızdan haberdar olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca, demiryolu tekerinde seri üretime başlanması için heyecanla beklediklerini ve açılışına bizzat geleceklerini söylediler. Özellikle katma değerli ürün üretimi ve 2023 hedeflerimiz için şirketimizi kutladılar." - KARABÜK

Kaynak: İHA