Şota hangi takımın teknik direktörü? Şota hangi takımda?

Şota hangi takımda? Şota hangi takımın teknik direktörü? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şota Arveladze iki kez süper lig kariyeri geçirmiştir. Süper Lig'de yalnızca bir takımda forma giymiştir. 2008 yılında ise futbola veda etmiştir. Şota Arveladze kimdir, nereli, kaç yaşında? Şota Arveladze hangi takımlarda oynadı, hangi takımları çalıştırdı? Şota hangi takımın teknik direktörü?

ŞOTA ARVELADZE KİMDİR?

Şota Arveladze (d. 22 Şubat 1973, Tiflis, Sovyetler Birliği), Gürcü teknik direktör ve forvet mevkiinde oynamış eski futbolcudur.

Kulüp kariyerinde 410 lig maçında 291 gol ve millî takımda çıktığı 61 maçta kaydettiği 26 gol ile Gürcistan'da tüm zamanların en golcü oyuncusudur.

UEFA Kupası müsabakalarında toplamda 27 gol atması onu turnuva tarihinde 5. sıraya koymaktadır. Bağımsız Gürcü Futbolu'nun en iyi rekoruna sahiptir. Gürcistan Profesyonel Futbol ligi anketinde Gürcistan'ın en iyi oyuncusu seçildi.

Şota Arveladze'nin Teknik Direktörlük Kariyeri

- Alkmaar (Yardımcı antrenör olarak)

- Kayserispor

- Kasımpaşa

- Trabzonspor

- Maccabi Tel AVİV

- Pahtakor Taşkent

Şota şu an bir takımda teknik direktörlük yapmamaktadır. En son 2020 yılında görev aldı.

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