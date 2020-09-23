Sosyal mesafeli ruhsat töreni
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Sosyal mesafeli ruhsat töreni

23.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:51

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nca (BSMMMO), zorlu eğitim maratonunu tamamlayarak mesleğe yeni adım atan meslek mensuplarına yönelik, pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ruhsat töreni düzenlendi.

Sosyal mesafeli ruhsat töreni

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nca (BSMMMO), zorlu eğitim maratonunu tamamlayarak mesleğe yeni adım atan meslek mensuplarına yönelik, pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ruhsat töreni düzenlendi.

Oda Hizmet Binası'nda Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleşen ruhsat töreninde konuşan Oda Başkanı Doğan Yılmaz, ruhsat teslimlerinin daha da uzamaması için, töreni Covid-19 pandemisinin gerektirdiği şekliyle sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, zorlu süreci başarıyla atlatan ve mesleğe adım atan tüm meslektaşlarını tebrik etti. Sınavlarda başarılı olan meslektaşlarına çağrıda bulunan BSMMMO Başkanı Yılmaz, "Dileyen meslektaşlarımız, her Salı 13.00-15.00 saatleri arasında Oda Hizmet Binamızda düzenlenecek törenler ile önceden randevu alarak ruhsatlarını teslim alabilecekler" dedi. BSMMMO'nun BAOB Yerleşkesi'ndeki hizmet binasında gerçekleşen tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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