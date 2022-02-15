Basılan kağıdın maliyeti daha fazla! Zincir marketteki indirim etiketi gündem oldu

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjde ile temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Dün itibariyle uygulanmaya başlanan bu indirim kararı sonrası gözler marketlerdeki fiyatlara çevrildi.

Dün zincir marketler art arda KDV indirimi yaptıklarını açıklasa da raflarda gerçeklerin öyle olmadığı çok kısa bir sürede anlaşıldı. Marketlerin fiyatları önce artırıp sonra cüzi bir miktar indirim yaparak aslında ürünleri, KDV indirimi öncesindeki fiyatlardan daha pahalıya sattıkları ortaya çıktı.

5 KURUŞ İNDİRİM YAPTILAR

Bu gelişmeler, sosyal medyanın da bir numaralı gündem konusu oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bir etiket, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Etikette peynirin fiyatının 22.95 TL'den 22.90 TL'ye düştüğü görülüyor. Paylaşım rekoru kıran etiket için kullanıcılar, "İndirim yapmıyorlar diyen haindir", "Basılan kağıdın değeri daha fazla" , "Şunun çıktısını almanın maliyeti daha yüksek", "5 kuruş inmiş koşa koşa almaya gidiyorum bu indirim kaçmaz" , "22.95 olsa nasıl alırdık hay Allah şeklinde" espriler yaptı.

İşte bahsi geçen o etiket: