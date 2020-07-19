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Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi

Koronavirüs arasından sonra geri dönüşe hazırlanan NBA oyuncuları, Disney World kampüsünde çalışmalarını hızla sürdürürken takım kamplarından skandal haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Anna Mya, kampüse davet edildiğini söyledi ve bu gelişme, ABD basınında NBA'de cinsel ilişki alarmı şeklinde yorumlandı.

19.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:56

NBA'de sezonun geri kalanının tamamlanacağı Florida'daki Disney World kampüsüne ilginç gelişmeler yaşanıyor. Tüm takımların bir arada bulundukları komplekste güvenlik için belirlenen protokoller birer birer delinirken, son olarak cinsel ilişki konusunda da ilginç gelişmeler yaşanmakta olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, Disney kampüsündeki ismini vermediği bir basketbolcu tarafından NBA takımlarının kaldığı yere çağrıldığını belirterek "Oraya davet edildim. Sezon kesinlikle erken bitiyor" mesajını paylaştı.

Konuyla ilgili gelen tepkilerin ardından her ne kadar "Ziyaretçilere izin verildiğinde gideceğim" şeklinde durumu toparlamaya çalışsa da gelişmeler tez duyuldu ve "NBA'de cinsel ilişki alarmı" başlıklı haberlere konu oldu.

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi

KAMPÜSE ZİYARETÇİ ALINMIYOR

Houston Rockets'tan Bruno Caboclo karantina sürecinde yanlışlıkla odasını terk ederek Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ise dışardan sipariş ettiği yemek için kampüs dışına çıktığından protokolü ihlal ettikleri için cezalandırılmıştı.

Disney World'daki basketbolcuların ziyaretçi kabul etmelerine izin verilmiyor ve bu yasak ailelerini de kapsıyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra, play-offların ikinci turundan itibaren ziyaretçi almaya başlayabilecekler.

ÜNLÜ GAZETECİ UYARMIŞTI

Ünlü gazeteci Stephen Smith geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. NBA oyuncularının kısa bir süre içersinde girişecekleri cinsel ilişki arayışı nedeniyle kuralları ihlal edeceklerini savunmuştu. Smith "İnsanların gerçekten eşleri ya da kadınları olmadan duracaklarına inanıyor musunuz? Aylarca bu işi yapmadan duracaklarını düşünmüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
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