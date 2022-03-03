Sosa kadro dışı bırakıldı mı? 18 yıllık eşiyle ayrıldıktan sonra sancılı günler yaşayan Arjantinli futbolcu, eğlence çıkışında ünlü sunucu Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte mekandan ayrıldı. Takvim'deki habere göre; kameraları gören Özlem Yıldız "Benim Sosa'yla bir alakam yok" derken, yanındakilere "Sosa'nın yanına gitmeyin, taksiye binip gidin" dediği duyuldu.Bu olaydan sonra Sosa kadro dışı mı bırakıldı? Fenerbahçe'de Sosa neden kadro dışı bırakıldı? soruları gündem oldu. Peki, Sosa kadro dışı mı bırakıldı? İşte bilgiler...

SOSA KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Arjantinli yıldızın, montunun içine içki şişesi saklamaya çalışması, sosyal medyada taraftarların tepkisini topladı. Sosa, Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte yakalanınca açıklama yapmadı. Orman geçtiğimiz gece Sosa ile dans ettiği anları da hesabından paylaştı. Bu olaydan sonra Fenerbahçeli taraftarlar Sosa kadro dışı mı bırakıldı? Fenerbahçe'de Sosa neden kadro dışı bırakıldı? sorularını yanıt aradı. Ancak henüz kulüpten Sosa'nın kadro dışı bırakıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

"BİLGİNİZ OLSUN"

Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu. Ünlü isim yakalanmasının ardından "Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!" dedi.

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