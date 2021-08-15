Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı

Alexander Sörloth, Leipzig'in Mainz deplasmanı kadrosuna alınmadı. Geçen hafta kupa maçında Sandhausen maçının da kadrosunda bulunmayan Norveçli golcünün, yine tercih edilmemesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. Sörloth'la ilgili yaşanan bu gelişme Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı.

Trabzonspor'dan Alman ekibi Leipzig'e transfer olan beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth'un takımdan gönderileceği iddiaları giderek güçleniyor. Sandhausen ile oynanacak kupa maçının kadrosuna alınmayan Norveçli forvet, lig maçının kadrosuna da dahil edilmedi.

FRANSA İDDİASI

Bu gelişmeler Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarları heyecanlandırdı ama Fransa'ya gideceği söylentileri de oldukça ciddi. Sörloth için Marsilya'nın adı geçiyor. Ancak iki Türk kulübü de Sörloth'ta çok ısrarcı.