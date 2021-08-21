Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı

Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Alexander Sörloth'un yeni adresi Marsilya oldu. Baba Goran Sörloth Bild'e, "Oğlum Leipzig'den yüzde 150 ayrılacak" açıklamasını yaptı, haberde Sörloth'un Türkiye'ye dönmesinin 'imkansız' olduğu, Marsilya'ya imza attığı belirtildi.