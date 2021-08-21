Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
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Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Alexander Sörloth'un yeni adresi Marsilya oldu. Baba Goran Sörloth Bild'e, "Oğlum Leipzig'den yüzde 150 ayrılacak" açıklamasını yaptı, haberde Sörloth'un Türkiye'ye dönmesinin 'imkansız' olduğu, Marsilya'ya imza attığı belirtildi.

Yenişafak'ın haberine göre; Geçen sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Marsilya'ya gitti. Futbolcunun babası Goran Sörloth, "Oğlum yüzde 150 Leipzig'den ayrıldı" dedi.

Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı

"YENİ ADRESİ MARSİLYA"

Bild gazetesinde yeni oyuncunun adresinin Marsilya olduğu bilgisi paylaşıldı. Ve haberde Sörloth'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin 'imkansız' olduğu ifade edildi.

Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
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