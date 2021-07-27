Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
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Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, bu yıl biraz daha deneyim kazandıklarını ve ligde daha başarılı olacaklarını söyledi.

Geçen yılki kadrodan sadece Başantrenör Bahadır Aksoy, Fizyoterapist Barış Keçeci ve İstatistik Antrenörü Doğukan Yurdakul'un kaldığını ifade eden Gül, yardımcı antrenörlük görevine Hakan Öztürk'ün, kondisyonerlik görevine de Can Apaydın'ın getirildiğini kaydetti.

Şu anda 15 kişilik kadronun tamamlandığını ve cumartesi günü takımın toplanıp, ardından çalışmalara başlanacağını dile getiren Gül, "Yabancı oyuncularımızın biletlerini alıp gönderdik. Onlar yarın sabah yola çıkacaklar. Diğer oyuncularımız da cumartesi günü takıma katılacak. Toplu imza törenin ardına çalışmalara başlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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