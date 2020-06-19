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Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı

Avustralya'nın gelecek vaat eden sörfçülerinden olan 18 yaşındaki Blaze Angel Roberts, Türk hacker'ların hesabını ele geçirmesiyle büyük bir şok yaşadı.Türk hacker'lar ele geçirdikleri hesapta cinsel içerikli fotoğraf ve videolar paylaşırken, Roberts kendisine yeni bir hesap açmak zorunda kaldı.

19.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:59

18 yaşındaki Avustralya sörfçü Blaze Angel Roberts, Türk hacker'ların kurbanı oldu.

Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı

İngiliz medyasında yer alan habere göre genç sporcunun Instagram hesabı, Türk hacker'lar tarafından ele geçirildi. Kendisine Türkçe bir mail geldiğini ve bu maildeki linke tıkladığını söyleyen Roberts, bu hamle sonrası hesabına bir daha erişim sağlayamadığını söyledi.

Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARLA BÜYÜK DARBE YEDİ

Instagram'a hesabının çalındığına dair bir bildirimde bulunan genç sörfçü, esas darbeyi çalınan hesabında cinsel içerikli paylaşımları görünce yedi. Hacker'ların cinsel içerikli birçok fotoğraf ve video paylaştığını gören Angel Roberts, çabalarını artırdı ve hesabını kurtaramasa da eski kullanıcı adını kurtarmayı başardı.

Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı

Kötü bir durumda olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Roberts, 40 bin takipçisinin bulunduğu hesabının yerine yeni bir hesap açtı ve hayranlarının takip etmesini istedi.

Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Haber Yorumları (1)
OZİ: vizyonsuzlar bizi böyle mi temsil ediyorsunuz utanılacak şey
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500
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