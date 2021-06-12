Beraberlik bizi mutlu eder! Grubumuzdaki rakipler Galler ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu

A Grubu'ndaki açılış maçında Ay-Yıldızlı takımımız dün İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Bugün ise Galler ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Galler'den Daniel James, Ramsey, Gareth Bale gibi yıldızlar, İsviçre'den de Shaqiri, Xhaka, Seferovic gibi önemli futbolcular ilk 11'de yer alıyor. Karşılaşma 16.00'da başlayacak.