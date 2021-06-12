Beraberlik bizi mutlu eder! Grubumuzdaki rakipler Galler ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu
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Beraberlik bizi mutlu eder! Grubumuzdaki rakipler Galler ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

A Grubu'ndaki açılış maçında Ay-Yıldızlı takımımız dün İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Bugün ise Galler ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Galler'den Daniel James, Ramsey, Gareth Bale gibi yıldızlar, İsviçre'den de Shaqiri, Xhaka, Seferovic gibi önemli futbolcular ilk 11'de yer alıyor. Karşılaşma 16.00'da başlayacak.

Bugün A Grubu'nda ikinci karşılaşma oynanıyor. Gareth Bale'ın takımı Galler ile Shaqiri'nin ülkesi İsviçre kozlarını paylaşıyor. Dün ilk karşılaşmada İtalya, Milli Takımımızı 3-0 mağlup etmişti. Milli Takımımız'ın gruptaki akıbeti için bu karşılaşmadan çıkacak beraberlik sonucu bize fayda sağlayacak.

İKİ TAKIM DA TÜM KOZLARINI SAHAYA SÜRDÜ

İki ülke de tüm kozlarını sahaya sürmüş durumda. Futbolseverler çok fazla gol olacağı beklentisi içinde. Bize yarayan sonuç ise beraberlik. Gözümüz kulağımız bu karşılaşmada.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:

Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, C. Roberts, Allen, Ramsey, Moore, James, Morrell, Bale

İsviçre: Sommer, Mbabu, Elvedi, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic

Beraberlik bizi mutlu eder! Grubumuzdaki rakipler Galler ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
HALİL ÇAĞRI ÇEVİK: keşke çıksak umudumuz o yönde ama galler maçı alır 2=1
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500
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