Sonnen Asya Pasifik Strateji Direktörü Yiğit Güven oldu

Enerji şirketi Shell, Yeni Enerjiler (New Energies), Avrupa Entegre Enerji Çözümleri - Ürünler Bölüm Başkanı olarak görev yapan Yiğit Güven'i, bu yıl satın aldıkları Alman yenilenebilir enerji şirketi Sonnen'in Yeni Pazarlar Geliştirme (Asya Pasifik) ve Uluslararası Satış Kanalları Strateji Direktörü olarak atadı. Güven, yeni görevinde aralarında Japonya basta olmak üzere, Asya Pasifik ülkelerinden sorumlu olacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi MBA mezunu olan Yiğit Güven, Shell'de geçirdiği 16 yıl içinde; perakende, strateji, iş geliştirme, kurumsal birleşme ve satınalma (M&A), tedarik zinciri ile pazarlama bölümlerinde görev alarak İstanbul, Londra, Rotterdam ve Lahey ofislerinde çalıştı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA