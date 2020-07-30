Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
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Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını söyleyen şarkıcı Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını açıkladı. Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diyerek isyan etmişti.

30.07.2020 20:56 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:01

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuracağını söyledi.

Sosyal medyada bir internet kullanıcısının "Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?" sorusuna cevap veren Songül Karlı, "Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı" dedi. Karlı, ayrıca eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

"ADAM OLSA BENİM PARAMI YEMEZ"

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Songül Karlı, eski eşinin 20 milyon TL'sini dolandırdığını söyleyerek "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" ifadelerini kullanmıştı.

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

"20 MİLYONUMU BEN ALAMAZSAM, ALLAH ALACAK"

Songül Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum. Onun bende bir lirası yok.Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak? Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. En köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı."

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Haber Yorumları (4)
MEMLEKETİM: Müge gercekleri cözüme kavusturmuyor. Onun cözümü ulastirdigi kendisinin yazip cizdigi ve oynadigi seneryolar. Bosuna ugrasma Songül.
Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
İYİ GÜZEL DE: adamda para yoksa canını mı alacaksın. o kadar büyük meblağ vermeseydin diyeceğim. aynı haltı bizde zamanında yaptık. bazı erkekler baskı yapıp zorla kadının parasına el koyabılıyor. ben canımı kurtardığım için o paraları helal de ettim. uğraşmak sinirini bozar.
1 Yayından Kaldır
İYİ GÜZEL DE: evet evet cinayet işletip sonra katili bulurmuş gibi yapıyor. insanları kaybedip bulmuş gibi yapıyor.
1 1 Yayından Kaldır
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