Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partiden adaylığıyla ilgili itirazların İl Seçim Kurulunca kabul edilmesine ilişkin, "En son kararı YSK verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik. Tabii ki Allah büyük, doğrularla beraber. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kocamaz, Çamlıbel Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun önünde yaptığı konuşmada, kendilerine geçmişte de kumpaslar kurulduğunu ve bunun halen devam ettiğini öne sürdü.

Tek amaçlarının Mersin'e hizmet olduğunu belirten Kocamaz, hizmet etmelerinin her zaman engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

Kocamaz, MHP'den yeniden aday yapılmayınca projelerini tamamlayabilmek adına İYİ Parti'den yola devam etme kararı aldığını anlatarak, yaptıkları hizmetlerin birilerin rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Belediye başkanlığı boyunca yaptığı projeleri anlatan Kocamaz, şöyle devam etti:

"İYİ Parti ile yola çıktık, orada da satılık hainler birilerinin kuklası olarak bizim bu yoğun çalışma ortamımızda 'Yetki bizde, biz kendimiz götürüp seçim kuruluna vereceğiz.' demelerine rağmen birilerinin gemisine rüzgar taşıdılar. Dolayısıyla sırtımızdan hançerlendik. Elbette onlar bağımsız yargıya bunun hesabını vereceklerdir. Böylesine bir hainlik, kriptoculuk şeytanın aklına bile gelmez. En sonunda yine vatandaşlarımızın çağrılarına kulak vererek 'Ya bir yol bul ya bir yol aç' çağrılarıyla Demokrat Partiden aday olmaya karar verdik ama bu kirli el orada da boş durmadı ve tabii en son kararı YSK verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik.

Tabii ki Allah büyük, doğrularla beraber. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz."

Kocamaz, ilerleyen dönemle ilgili hazırlattıkları projelerle vatandaşların karşılarına çıkacaklarını belirterek, "O projeleri yine sizlerle tüm halkımızla paylaşacağız. Şayet YSK'de de aynı şekilde bir karar çıkarsa bu projeleri aday olan arkadaşlara teslim edeceğiz ve sonuna kadar da takipçisi olacağız." dedi.

Allah ömür verdiği sürece bu kente hizmete devam edeceklerini kaydeden Kocamaz, devlete, bağımsız yargıya, seçim kurullarına güvendiklerini, tek isteklerinin başvurularının adil şekilde hukuka uygun incelenip kararın ona göre verilmesi olduğunu söyledi.

Kocamaz, vatandaşlara destekleri için teşekkür ederek sakin olmalarını istedi.

Açık ara önde oldukları seçimin bir şekilde ellerinden alınmaya çalışıldığını öne süren Kocamaz, "Demokrasi maalesef Mersin'de çok büyük bir yara aldı. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu olay. 50 yıldır bu ülkeye hizmet etme gayreti içindeyiz. 25 yıldır bilfiil halkımıza hizmet ettik, demek ki siyasette bizim daha çok pişmemiz gerekiyor. Bu, hepimiz için bir imtihan. Biz Allah'ın izniyle 50 yıl da hizmet etsek hak yoldan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, Atatürk ve Cumhuriyet'ten yine ayrılmayacağız." diye konuştu.

Kocamaz'ın konuşması sırasında bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

Kaynak: AA