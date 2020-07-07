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Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın evinde Everton'ı konuk ettiği maçın ilk yarısının sonunda saha ortasında gerginlik yaşandı. Tottenham'da Son Heung-min ile Hugo Lloris birbirine girdi. Mourinho'nun bu olaya yorumu ise, "Çok güzeldi, çok beğendim" oldu.

07.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:44

Premier Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Tottenham ile Everton karşı karşıya gelirken, Kuzey Londra ekibinde Son Heung-min ve kaleci Lloris ilk devrenin bitimiyle birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tottenham'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan ilk devrenin hemen bitiminde kaleci Lloris; Son'un üzerine yürürken ikiliyi takım arkadaşları Winks ve Sissoko ayırdı.

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İngiliz basınında çıkan haberlerde, soyunma odasında ikili arasındaki buzların eridiği belirtildi.

Son ile Lloris'in sahadaki tartışması için yorumu sorulan Jose Mourinho: "Çok güzeldi, çok beğendim." dedi.

Öte yandan Son'un, Fransız kalecinin topu oyuna sokmakta yavaş davranmasına tepki gösterdiği, Lloris'in de takım arkadaşına sinirlendiği kaydedildi.

Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
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