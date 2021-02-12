Son haftalarda Manchester City'yi sırtlayan İlkay Gündoğan, ayın futbolcusu seçildi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, ocak ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

RAKİP AĞLARI 5 KEZ HAVALANDIRDI

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Son olarak Liverpool maçında 2 kez ağları sarsmayı başaran İlkay Gündoğan, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.