Son haftalarda Manchester City'yi sırtlayan İlkay Gündoğan, ayın futbolcusu seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son haftalarda Manchester City'yi sırtlayan İlkay Gündoğan, ayın futbolcusu seçildi

12.02.2021 23:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:30
Son haftalarda Manchester City'yi sırtlayan İlkay Gündoğan, ayın futbolcusu seçildi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, ocak ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü. Son olarak Liverpool maçında 2 kez ağları sarsmayı başaran İlkay Gündoğan, geçtiğimiz ay 5 gole imza atmıştı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, ocak ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

RAKİP AĞLARI 5 KEZ HAVALANDIRDI

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Son olarak Liverpool maçında 2 kez ağları sarsmayı başaran İlkay Gündoğan, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Ömer Çelik Osman Kavala Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Hüner Coşkuner Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Ali Arda Turan Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son haftalarda Manchester City'yi sırtlayan İlkay Gündoğan, ayın futbolcusu seçildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 23:30:36. #1.14#
title