Son Dakika! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Kredilerde 7 Yıla Kadar Vade Vereceğiz
Son dakika! Seracılık Paketi'ni açıklayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz." dedi.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Seracılık Paketi'ni açıklıyor.
Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi. Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...