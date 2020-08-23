Son Dakika | Zagrep Balkan Yarı Maraton'da Türk atletler 5 madalya kazandı Son dakika habere göre Bugün sabah koşulan Zagreb Maratonu kapsamındaki Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı atletler, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

Bugün sabah koşulan Zagreb Maratonu kapsamındaki Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı atletler, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

Mart ayında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle bugüne ertelenen Balkan Yarı Maratonu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te gerçekleşti. 9 ülkeden 26 atletin katıldığı müsabakalarda Türkiye, 5 madalya ile kürsüde yer aldı.

Kadınlar yarışında Fatma Demir, 1: 13: 48'lik derecesiyle en iyisini koşarken, Hırvat Bojana Bjeljac'ın sekiz saniye önünde ipi göğüsledi ve Balkan Yarı Maraton Şampiyonu oldu. Böylece Türkiye, 2012'den bu yana yapılan şampiyonada kadınlarda 2015'ten sonra 2. kez şampiyonluğu kazanmış oldu. Yarıştaki diğer Türk atleti Bahar Atalay ise 1: 20: 22'lik derecesiyle 9. sırada yarışı tamamladı.

Erkeklerde Moldovalı Maxim Raileanu, 1: 05: 58 ile üst üste 2. kez Balkan Yarı Maratonunu kazanırken, Milli Atlet Yavuz Ağralı 1: 06: 23'lük derecesiyle 2. ve Murat Emektar ise 1: 06: 56 ile 3. sırayı aldı. Yavuz, 2014'teki gümüş madalyasından sonra 2. kez Balkan Yarı Maraton'da kürsüye çıktı.

Takım sıralamasında ise erkeklerde Türkiye, Moldova ve Romanya'nın önünde kupayı kazanırken, kadınlarda Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ardından 3. oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA