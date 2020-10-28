Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve eurodan yeni rekor geldi

Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar ve euro bugüne de rekorla başladı. Dolar 8,32 ile, euro ise 9,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakmasıyla yükselişe geçen dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 8,19'la kapatan dolar, bugün 8,32 ile rekor kırdı. Kur saat 13.15 itibarıyla 8,29'dan işlem görüyor.

EURO DA REKOR KIRDI

Doların yükselişine paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Dün 9,71'le rekor kıran euro günü 9,69'dan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan kur, 9,77 ile rekor tazeledi. Euro şu sıralar 9,73'ten işlem görüyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.