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Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi

Son dakika: Yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yeni günde de rekor tazeleyen altının gram fiyatı 413 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

23.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:14

Dün günü 409 liradan kapatan altın yükselmeye devam ediyor. Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden güvenli liman 413 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 liradan, cumhuriyet altını ise 2.759 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1875 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR MERKEZ'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini bildirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Haber Yorumları (3)
....: Nereye kadar yükselecek daha. Birileri zenginleşirken birileride fakirleşiyor.
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DEĞERSİZ PARA: piyasayı bu hale getirenler devletler ve merkez bankalarıdır bitmek bilmez para basmaları parayı değersizleştirip devalüe ediyor halkı borçlandırıp fakirleştiriyor ve sonucu ise yüksek enflasyon ve düşük alım gücü. Büyük devasa fonlar ise parayı değerini korumak için altın ve gümüş alıyorlar
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: Bütün bu işlerin sorumlusu Çin neredeyse dünyadaki altınları toplayacak altın fiyatları burada görüldüğü gibi de değil kuyumcuya gidiyorsunuz küçük altın alacaksınız 677 tl olarak görüyoruz ya öyle olmuyor 690 TL gibi fiyata alıyorsunuz satarken 40 TL aşağısına alıyorlar 690 TL ye aldığınız çeyrek altını 650 TL ye bozduruyorsunuz İzmir de bu şekilde oluyor başka yerlerde bu şekilde mi alınıp satılıyor bilmiyorum
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