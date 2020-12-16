Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak
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Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak

16.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:03
Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak

Son dakika! YouTube, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türkiye'deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye'ye temsilci atamayan şirketlere ceza kesilirken, bu şirketler arasında YouTube'da yer aldı. Art arda kesilen cezaların ardından YouTube Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlattıklarını duyurdu.

YouTube'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik.

"BU KARARI ALMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

YouTube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye'deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

NE OLMUŞTU?

1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere 10'ar milyon lira ceza verilmişti.

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