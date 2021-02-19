Son Dakika! Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek destek ödemeleri için başvurular başladı

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Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını açıkladı. Başvurular, bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve restoran, kafe vb. işletmelerin faaliyetlerinin sınırlandırılması esnafı ekonomik anlamda zorladı. Bu noktada belirli kriterleri sağlayacak esnafa ise devlet desteğinin verileceği ifade edilmişti. Beklenen haberi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi.

BAŞVURULAR 31 MART'A KADAR YAPILABİLECEK

İşletmecilerin yüzünü güldürecek açıklamayı Twitter hesabından yapan Pekcan'ın duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir."

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek. Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, Karar kapsamındaki 3 bin lira tutar, bu tebliğ kapsamında sağlanacak ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan meblağ bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.